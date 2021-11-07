Болдуин присматривается к дорогому особняку в Вермонте после трагедии на съемках

Монпелье, 7 ноября. Американский актер Алек Болдуин прибыл в Манчестер, штат Вермонт, США, и уже был замечен в поиске дома в этом регионе, сообщает Dirt.

Артист уже осмотрел в Манчестере особняк площадью 14 тыс. квадратных футов (более 1,3 тыс. квадратных метров) стоимостью 3,6 миллиона долларов. В доме находится девять спален и 12 ванных комнат. Особняк продается вместе с участком площадью 13,5 акра.

В настоящее время Болдуин вместе с семьей живет в Манчестере в доме площадью 4,8 тыс. квадратных футов (446 квадратных метров) с шестью спальнями, у каждой из которых есть отдельная ванная комната. В особняке установлен газовый камин, гидромассажная ванна и имеется собственный бар под названием «Жаждущий лось».

Кроме того, актер владеет роскошной квартирой площадью 4137 квадратных футов (более 384 квадратных метров) в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене и поместьем в Амагансетте (штат Нью-Йорк).

В конце октября Болдуин стал невольным участником инцидента со смертельным исходом на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Артист стрелял из огнестрельного оружия, в котором оказался один боевой патрон. В результате несчастного случая на площадке были ранены оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Обоих пострадавших доставили в ближайшую клинику. Но медики не смогли спасти 42-летнюю Хатчинс.

Ранее сообщалось, что Болдуин может не вернуться в большое кино. Близкий к семье артиста источник заявил, что Болдуин не хочет, чтобы его жалели, однако пока не понимает, сможет ли вернуться в кино.