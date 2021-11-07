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США выразили ЕС обеспокоенность из-за войск России у границы с Украиной
Политика
США выразили ЕС обеспокоенность из-за войск России у границы с Украиной
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Берлин, 7 ноября. Вашингтон обратился к Европейской службе внешних связей и ряду государств ЕС из-за якобы наращивания российский войск вблизи границ с Украиной.

США также поделились данным о передвижении войск РФ. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники. В частности Вашингтон обратился к МИД Франции, Германии и Великобритании.

«Причина — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации», — сообщает издание.

Американское посольство в берлине не стало комментировать информацию. Однако в дипведомстве заявили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Вашингтоном не должна вызывать сомнений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление минобороны Украины о военном присутствии России на границе. Москва будет размещать войска на российской территории там, где считает необходимым, заявил он.

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