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Экономист Миронов предупредил о подорожании консервов и iPhone к Новому году

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 03:06
Экономика
Экономист Миронов предупредил о подорожании консервов и iPhone к Новому году
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 7 ноября. В России к Новому году подорожают пять товаров, предупредил экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

В мире наблюдается дефицит товаров с чипами, напомнил эксперт. Из-за этого растут цены на автомобили и бытовую технику. Кроме того, в мире не удовлетворен спрос на гаджеты компании Apple. Корпорация сократила производство iPhone, что повысило их стоимость, сообщил в интервью URA.RU Миронов.

Также вырастут цены на продукты. К Новому году, в частности, подорожают гречка, консервы и другие продукты питания, которые активно экспортируются.

«На определенные продовольственные товары влияет множество факторов, в том числе косвенно — рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире», — рассказал Миронов.

Эти факторы стимулируют экспорт российских товаров. Но это уменьшает их количество на внутреннем рынке, подчеркнул экономист.

Ранее компания «Эвотор» выяснила, что стоимость какао на территории России в октябре подскочила на 59%. Растительное масло подорожало на 34%.

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автомобили цены продукты
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