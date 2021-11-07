Идрис Эльба назвал выступление на свадьбе Меган и Гарри самым напряженным в жизни

Лондон, 7 ноября. Британский актер Идрис Эльба был диджеем на свадьбе герцога и герцогини Сассекских. Он назвал свое выступление самым напряженным в карьере.

Звезда кинофраншиз «Тихоокеанский рубеж» и «Тор», помимо съемок в фильмах, занимается диджеингом. Он выступал для певицы Мадонны и был участником музыкального фестиваля Coachella. Также он был ответственным за музыкальное сопровождение свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

«Меган прислала мне плейлист, так что я уже знал, чего она хочет», — рассказал Эльба.

Он добавил, что это выступление было самым напряженным в карьере. Оно проходило не в общем зале. Артист назвал свадьбу «большим делом».

Global Look Press / Stephen Lock

«Они (Меган и Гарри — Прим. ред.) хорошие друзья, и я хотел убедиться, что они отлично провели время, поэтому было много давления. Меган прислала мне плейлист с несколькими чистыми мелодиями», — подчеркнул актер.

Он рассказал, что среди композиций были песни Уитни Хьюстон и еще несколько хип-хоп хитов. Однако он не стал раскрывать, какие именно рэп-композиции выбрала Маркл.

Ранее герцог Сассекский рассказал, что его жена Меган так и не смогла принять его привычку, которая стала «одержимостью» из-за принца Чарльза. Он признался, что унаследовал от отца одержимость контролем за электричеством.