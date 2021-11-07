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Политика
Около 20 человек погибли в ДТП с грузовиком в пригороде столицы Мексики
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Около 20 человек погибли в ДТП с грузовиком в пригороде столицы Мексики

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 02:58
Политика
Около 20 человек погибли в ДТП с грузовиком в пригороде столицы Мексики
Eluniversal.com

Мехико, 7 ноября. Грузовик протаранил шесть автомобилей на трассе, соединяющей Мехико и крупный город Пуэбла.

Управление федеральных дорог и мостов Мексики сообщает, что в результате дорожной аварии погибли 19 человек. Еще трое получили травмы.

Автомобили полностью сгорели после столкновения. Согласно предварительным данным, к трагедии привел отказ тормозной системы грузовика. Водитель фуры погиб.

Сейчас на месте ДТП продолжают работать пожарные и спасатели. Движение по трассе перекрыто в обоих направлениях. Пострадавшие были доставлены в больницу, сведений об их состоянии не поступало.

Ранее сообщалось, что автобус протаранил пять машин в штате Веракрус на востоке Мексики. В результате ДТП погибли два человека и еще 14 пострадали.

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