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Процессоры AMD упали в цене из-за начала продаж новинок от Intel
Технологии
Процессоры AMD упали в цене из-за начала продаж новинок от Intel
flickr.com  /  lynn yang

Вашингтон, 7 ноября. Продажи процессоров Intel Alder Lake-S начались несколько дней назад, но ретейлеры уже снижают цены на продукты от конкурентов из AMD.

Первой на процессоры от AMD снизила американская сеть компьютерных товаров MicroCenter. Цена на 6-ядерные и 12-поточные модели Ryzen 5 5600X у этой компании упала до 280 долларов. Первоначальная стоимость составляла 310 долларов.

При этом 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800X потерял в цене 150 долларов. Сейчас за эту модель придется заплатить 300 долларов. Старший 12-ядерный процессор Ryzen 9 5900X также потерял в цене. Сейчас эту модель можно приобрести за 500 долларов. Он подешевел на 50 долларов.

Американская компания Apple недавно представила два новых процессора. Разработкой новинок компания занималась самостоятельно. Речь идет о новых M1 Pro и M1 Max. Корпорация утверждает, что эти модели в несколько раз превосходят предшественников.

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