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Шеф-повар Матвеев назвал внешний вид и сорт важными критериями для выбора хурмы

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 02:33
Общество
Шеф-повар Матвеев назвал внешний вид и сорт важными критериями для выбора хурмы
pixabay.com

Москва, 7 ноября. Выбрать хурму, которая не вяжет, можно по внешнему виду и сорту. Об этом рассказал участник сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.

Шеф-повар в беседе с «Праймом» отметил, что существует два вида хурмы, которая продается на рынках и в магазинах. Речь об обыкновенной хурме и «королевской» («королек»).

Матвеев отметил, что прежде всего листочки и плодоножка должны быть сухими и темного цвета. Ягода должна быть мягкой, блестящей и без пятен и вмятин. Кожица должна быть ровной и гладкой, яркого светло-красного цвета.

Если на кожице есть пятна — плод перезрел, подчеркнул эксперт. Запах должен быть приятным, без кислинки.

Ранее нутрициолог Анастасия Гаврикова предупредила об опасности употребления хурмы для диабетиков. По ее словам, хурма является полезной для всех, кто не болеет этими недугами.

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