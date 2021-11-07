Вильфанд предупредил об опасной погоде в Приморском и Алтайском краях

Москва, 7 ноября. Мокрый снег, ураганный ветер и гололедица прогнозируются в Приморском и Алтайском краях. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Кемеровской области и Алтайском крае ожидаются гололедные явления и ветер порывами до 20 м/с. Это связано с сильными изменениями температуры, которая опустится до нуля градусов в воскресенье. В этих регионах Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

В Приморском крае прогнозируются сильные дожди и ветер до 35 м/с с 8 ноября. Там ожидается наиболее опасная и сложная погода, сказал Вильфанд в интервью ТАСС. В этом регионе объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня 8 ноября и ночью 9 ноября выпадет более 50 мм осадков.

«Будет ураган. Это связано с выходным циклона. В самом заливе Петра Великого волны будут достигать высоты 2,5-3,5 метров, в открытой части моря — 5 метров», — предупредил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал автовладельцам поторопиться со сменой резины из-за похолодания и осадков в виде снега.