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Пользователи YouTube согласились с депутатом Рады Волошиным о тяжелой зиме на Украине
Общество
Пользователи YouTube согласились с депутатом Рады Волошиным о тяжелой зиме на Украине
Новостное агентство &quot;Харьков&quot;

Киев, 7 ноября. Украину ожидает очень тяжелая зима, об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин. С его речью согласились украинцы.

Политик отметил, что сейчас правительство пытается сохранить цены на электричество посредством средств, которые были направлены на ремонт электросетей. Если же Киев купит дорогой уголь у США, ЮАР или Бразилии, то на следующий отопительный сезон денег у страны уже не останется. Зрители YouTube-канала NEWSONE согласились с утверждением Волошина.

«Все кричат «караул», «пропадем», но никто ничего не делает, ждут когда им с неба упадет…» — посетовала «Заря».

Александр М. саркастично подчеркнул, что проблема несущественна. Весь мир стоит за Украиной, и западные партнеры определенно помогут, остается только держаться.

«Так Европа рядом, чего волноваться? А как друзьям чужой газ не впарить втридорога!» — с сарказмом пишет Анатолий Ф.

Apachinооk считает, что Украине придется отложить свою войну. В текущей ситуации Киеву придется просить топливо и электричество у своих выдуманных врагов в лице России.

«Не понимаю проблемы. Есть безвиз. Можно на зиму всем жителям Украины взять и переехать в Европу», — шутит Дмитрий Д.

Ранее депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин оценил срок разгрома Украины в войне с Россией. Он считает, что Киеву невыгодно воевать с Москвой, так как российская армия за неделю разгромит ВСУ.

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украина отопление волошин зима
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