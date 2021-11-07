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Ученый США Геловани: уровень антител падает в два раза через два года после вакцинации

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 02:13
Общество
Ученый США Геловани: уровень антител падает в два раза через два года после вакцинации
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 7 ноября. Достоверные данные о скорости падения титров антител к COVID-19 еще не опубликованы, однако уже известно, что в среднем при коронавирусных инфекциях от SARS и MERS высокие титры антител держатся от 1,5 до 2 лет, рассказал нейрохирург и онколог Юрий Геловани.

Спустя 1,5-2 года уровень антител падает в два раза, но окончательно они не исчезают. Это касается как вакцинировавшихся людей, так и переболевших, добавил ученый в «МК».

«Напомню, что указанный мной срок «службы» антител к коронавирусу — это средний показатель. Как угадать, у кого из нас они ослабнут через два года, а у кого – через 6 месяцев?» — пояснил специалист на вопрос, для чего нужна в таком случае ревакцинация через полгода.

Чтобы никого не обделить, был выбран минимальный промежуток до повторной вакцинации — 6 месяцев. На индивидуальном уровне тот, кто уже получил обе дозы вакцины, может через шесть и 12 месяцев сделать тест для определения уровня антител против вируса, чтобы узнать необходимость прививки в своем собственном случае. При этом нужно помнить, что перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется принимать противоаллергические средства, передает «Парламентская газета».

Недавно американские специалисты выявили антитело, которое может защитить человека от разных видов коронавирусной инфекции. Найденное антитело может пригодиться для будущих вспышек, уверены ученые.

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