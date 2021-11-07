Украинские националисты довели до разногласий Киев и Варшаву

Варшава, 7 ноября. Отношения между Киевом и Варшавой, которые наладились при украинском лидере Владимиром Зеленским, оказались под угрозой из-за украинских националистов.

Поляки начали подвергаться дискриминации на Украине. Об этом заявил на заседании польского парламента замминистра иностранных дел Шимон Шинковский.

«В настоящее время в Украине поляки подвергаются дискриминации. Что удивительного, если в этой стране почитают тех, кто виновен в геноциде жителей Польши на Волыни в 1943–1944 годах», — заявил он.

При этом Шинковский не сказал, какие меры будут приниматься против Украины. Однако Польша намерена мириться в украинским национализмом, пока ей это выгодно, так как национализм удобен против России.

Ранее в Киеве прошла демонстрация националистов, во время которой они сожгли чучела, символизирующие президента Украины Владимира Зеленского. Демонстранты выкрикивали оскорбления в адрес украинского лидера и президента России Владимира Путина, передает RT.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заявил, что дружбе Украины и Польши так или иначе придет конец. Как отметил собеседник, в Польше тоже широко распространены националистические настроения, направленные в том числе против украинцев.