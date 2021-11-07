ФССП начал взыскивать с Telegram 5 млн руб. штрафа за неудаление контента

, 7 ноября. Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram штрафы за отказ компании удалить запрещенную информацию.

Согласно информации в электронном банке данных исполнительных производств, приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. На основании каждого из них был наложен штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Мессенджер признали виновным в отказе удалить информацию, обязанность по удалению которой предусмотрена российскими законами (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Мессенджер Telegram был ранее оштрафован на 35 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. В законную силу вступили два постановления о штрафах на пять миллионов рублей. Сроки их добровольного погашения истекли 24 октября и 7 ноября 2021 года.

Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Ресурсы неоднократно привлекалась к административной ответственности.