Videnskab: удовольствие от секса связано с самолюбием

Копенгаген, 7 ноября. Секс приносит намного больше удовольствия, если человек доволен своей внешностью, и в этом вопросе мужчины и женщины считают одинаково. Об этом заявили датские ученые.

Исследования показывают, что если человеку нравится то, что он видит в зеркале, то и интимный контакт будет более приятным. Если же наоборот, то с сексуальной сферой, вероятно, есть проблемы: плохая возбудимость, сложности с оргазмом и редкое расположение к соитию. Об этом сообщает издание Videnskab.

«В целом проблем у человека тем меньше, чем больше он доволен своей внешностью. Мы толкуем эти данные так, что если вы удовлетворены своим телом, то вам хватает психологического ресурса на то, чтобы полностью присутствовать в настоящем», — отметила первый автор исследования Камилла Стине Эверуп.

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Она добавила, что для сексуального удовлетворения важно, чтобы партнеры не замыкались в своей голове. Они должны ясно осознавать происходящее и хорошо чувствовать друг друга.

«Но если вам не нравится ваш внешний вид, вы можете слишком уж беспокоиться о том, как выглядите, и из-за этого не способны расслабиться и испытать много удовольствия и возбуждения», — объясняет ученая.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук предупредил об опасностях юношеской мастурбации. Если подросток контактирует с девушками, и у него есть связанные с ними фантазии, запахи или прикосновения, то во время онанизма он будет представлять себе сцены возможной близости.