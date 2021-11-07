Индикатор на веб-камере может помочь обнаружить слежку за пользователем

Москва, 7 ноября. Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян заявил, что при слежке с помощью внутренних средств ОС компьютера будет гореть индикатор работы камеры.

Оганесян сообщил во время беседы с агентством «Прайм», что при наблюдении с использованием хакерских программ косвенным сигналом и для компьютеров, и для телефонов могут быть сообщения, в которых сказано, что какое-то приложение или процесс пытаются получить доступ к микрофону и камере.

Эксперт отметил, что еще одним сигналом захвата контроля над камерой будет нестабильная работа программ, которые используют ее официально. Речь идет о Skype, Zoom и других. А на смартфонах признаком слежки может быть резкое увеличение объема передачи данных.

Комиссия Минюста США недавно обвинила сотрудников правоохранительных органов в незаконной слежке за американцами. ФБР допустило много нарушений при наблюдении за экс-советником Дональда Трампа Картером Пейджем.