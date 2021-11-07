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Прокуратура Чукотки подтвердила смерть матери с двумя детьми при пожаре в жилом доме

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 01:33
Происшествия
Прокуратура Чукотки подтвердила смерть матери с двумя детьми при пожаре в жилом доме
52.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Анадырь, 7 ноября. Мать и двое детей стали жертвами возгорания в квартире жилого дома в селе Нунлигран на Чукотке. Соответствующей информацией поделилась региональная прокуратура.

В сообщении сказано, что происшествие произошло примерно в 22:40 6 ноября текущего года. Огонь вспыхнул в квартире жилого здания. Жертвами инцидента стали дети 2020 и 2016 годов рождения, а также их мать.

Причина трагедии в данный момент выясняется. Прокурор региона и представители других правоохранительных органов планируют прилететь на место произошедшего инцидента. Сейчас идет процессуальная проверка, ход и итог который прокурор округа взял на контроль.

Пожар недавно вспыхнул в удмуртском городе Воткинск. Пламя охватило частный дом и перекинулось на соседние постройки. Пожар вспыхнул 6 ноября в 13:18 по московскому времени.

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