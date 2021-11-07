Ошибка в Windows 11 позволила показать заряд батареи ноутбука на 103%

Вашингтон, 7 ноября. Обновленная операционная система Windows 11из-за программной ошибки стала неверно отображать уровень заряда батареи ноутбука.

На баг обратил внимание пользователь Reddit под ником Zondax, опубликовавший скриншот с уведомлением о том, что батарея ноутбука заряжена на 103%. Через некоторое время система показывала уже 104%, сообщает ixbt.com.

Это не единственная проблема обновленной Windows. Пользователи сообщают, что батареи ноутбуков не заряжаются выше некоторого уровня, резко сокращается время автономной работы, система не показывает точную информацию об использовании батареи.

Компания Microsoft представила пользователям долгожданное обновление операционной системы — Windows 11 и более легкую версию 11SE в октябре. Однако аналитики компании Gartner изучили операционную систему Windows 11 и рекомендовали на время отложить обновление. Эксперт отдела исследований Стивен Клейханс отметил, что обновление рискованно и не сможет гарантировать исправность техники пользователей после установки.