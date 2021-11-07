Захарова заявила о совместной работе США и России над стратегической стабильностью

Москва, 7 ноября. Вопреки разногласиям, Россия и США ведут диалог по стратстабильности, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, консультации уже прошли 28 июля и 30 сентября. Об этом она рассказала в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Речь идет о межмидовских обменах, делегациях. Соответственно, есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп , в рамках которых должен развиваться этот диалог», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов назвал диалог между Вашингтоном и США по стратегической стабильности конструктивным. Об этом информирует RT.

Представители России и США проведут новый раунд переговоров по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, подчеркнул также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, консультации могут пройти уже ближайшее время.