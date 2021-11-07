Navi обыграли Gambit и прошли в финал PGL Major Stockholm 2021

Стокгольм, 7 ноября. Украинская команда по CS:GO Natus Vincere обыграла своих российских оппонентов в лице Gambit в полуфинале PGL Major Stockholm 2021 и прошла в финал турнира.

В качестве первой карты была Overpass. Navi предпочли начать на стороне спецназа, и это было правильным решением, поскольку они взяли инициативу в свои руки и получили отрыв, который удалось сохранить до конца противостояния. Первая карта завершилась со счетом 16:8 в пользу украинской команды, хотя именно Gambit решили взять Overpass.

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Второй этап полуфинала Major прошел на карте Mirage, которую выбрали Natus Vincere. Игроки снова предпочли стартовать за оборону и уверенно держали обе базы. В первой половине Gambit взяли всего три раунда. В ответной половине россияне пытались вернуть интригу в противостояние, но Navi не растеряли добытые раунды и уверенно довели до конца игру, не доводя ее до третьей карты.

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