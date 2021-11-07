Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 02:02
02:00
Весь мир
Профессор Чепурнов рассказал, как США озолотятся на новых таблетках против COVID-19
01:57
Общество
ФССП начал взыскивать с Telegram 5 млн руб. штрафа за неудаление контента
01:46
Общество
Videnskab: удовольствие от секса связано с самолюбием
01:44
Общество
Индикатор на веб-камере может помочь обнаружить слежку за пользователем
01:33
Происшествия
Прокуратура Чукотки подтвердила смерть матери с двумя детьми при пожаре в жилом доме
01:27
Технологии
Ошибка в Windows 11 позволила показать заряд батареи ноутбука на 103%
01:14
Политика
Захарова заявила о совместной работе США и России над стратегической стабильностью
00:58
Спорт
Navi обыграли Gambit и прошли в финал PGL Major Stockholm 2021
00:48
Происшествия
Избитый толпой в Новой Москве отец раскрыл обстоятельства инцидента
00:27
Общество
Умные гаджеты могут помочь при поиске потерявшихся детей
Все новости

Navi обыграли Gambit и прошли в финал PGL Major Stockholm 2021

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 00:58
Спорт
Navi обыграли Gambit и прошли в финал PGL Major Stockholm 2021
Prt Scr youtube.com  /  Winstrike Media

Стокгольм, 7 ноября. Украинская команда по CS:GO Natus Vincere обыграла своих российских оппонентов в лице Gambit в полуфинале PGL Major Stockholm 2021 и прошла в финал турнира.

В качестве первой карты была Overpass. Navi предпочли начать на стороне спецназа, и это было правильным решением, поскольку они взяли инициативу в свои руки и получили отрыв, который удалось сохранить до конца противостояния. Первая карта завершилась со счетом 16:8 в пользу украинской команды, хотя именно Gambit решили взять Overpass.

Navi обыграли Gambit и прошли в финал PGL Major Stockholm 2021
Prt Scr youtube.com / Winstrike Media

Второй этап полуфинала Major прошел на карте Mirage, которую выбрали Natus Vincere. Игроки снова предпочли стартовать за оборону и уверенно держали обе базы. В первой половине Gambit взяли всего три раунда. В ответной половине россияне пытались вернуть интригу в противостояние, но Navi не растеряли добытые раунды и уверенно довели до конца игру, не доводя ее до третьей карты.

Ранее вице-президент Федерации электронного спорта (ФЭС) России Георгий Зарубин заявил, что вскоре РФ может создать свою игровую дисциплину. Он отметил, что российские разработчики смогут выпустить продукт, который составит здоровую конкуренцию крупным мировым играм.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Navi обыграли Gambit и прошли в финал PGL Major Stockholm 2021
navi cs:go gambit major 2021
Комментировать