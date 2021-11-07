Умные гаджеты могут помочь при поиске потерявшихся детей

Москва, 7 ноября. Эксперты рассказали, как умные гаджеты могут помочь обеспечить безопасность ребенка.

Полицейские в Подмосковье спасли от педофила восьмилетнюю девочку благодаря умным часам на ее руке. Ребенка нашли по данным геолокации, указавшим на строение возле одного из домов.

Директор IT-компании Oberon Дмитрий Пятунин в беседе с «Известиями» отметил, что смарт-часы являются очень полезным гаджетом для детей младшего возраста. По его словам, дети получают модный аксессуар, а родители — ценную информацию о местоположении ребенка.

Он отметил, что локатор поможет найти ребенка в супермаркете, парке и массовом мероприятии, позволит оставаться на связи и получать оповещения от тревожной кнопки или пересечении запрещенных зон.

Информационный координатор поисково-спасательного отряда «Партизан» Юлия Седова отметила, что дети теряются по ряду различных причин. Чаще всего из дома они уходят сами — из-за давления в семье или поиска приключений.

Эксперт считает, что гаджеты действительно могут помочь найти ребенка, однако на умные устройства рассчитывать не стоит. Важно соблюдать меры профилактики: не оставлять ребенка одного в общественном месте и объяснить ему, что с незнакомцами общаться небезопасно.

Ранее учитель года Лариса Шихбабаева выступила против отнятия смартфонов у школьников. По ее мнению, педагог должен научить им правильно пользоваться.