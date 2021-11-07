Гендиректор МХАТ Кехман назвал главной задачей вернуть Доронину в театр

Москва, 7 ноября. Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что бывшего худрука театра Татьяну Доронину предали.

Сейчас необходимо успокоить коллектив, наладить творческую работу и вернуть атмосферу, которая была при Татьяне Васильевне, рассказал Кехман в беседе с «Известиями».

«Главный посыл один у нас — вернуть Татьяну Васильевну в театр. И я хотел, чтобы они просто увидели меня и услышали, что я говорю. У меня лично нет другой цели пока, все остальное — это работа, которая и так будет происходить», — пояснил гендиректор.

Видео, разошедшееся по интернету, где Кехман демонстративно убирает из мхатовской фотогалереи портрет Эдуарда Боякова, получилось, по его признанию, случайно. Проходя мимо, собеседник «Известий» увидел, что рядом с портретом Татьяны Васильевны висит портрет бывшего художественного руководителя. Но с ней никто не может рядом висеть, портрет должен отдельно находиться, заключил Кехман.

Ранее гендиректор также объяснил, что постановка «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой была отменена во МХАТе им. Горького из-за непопулярности.