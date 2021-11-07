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Кооперативные союзы стран БРИКС создадут общую организацию
Экономика
Кооперативные союзы стран БРИКС создадут общую организацию
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Тула, 7 ноября. Кооперативные союзы стран БРИКС и Аргентины решили создать общую организацию и договорились о готовности подписать меморандум в начале следующего года.

Соглашение было достигнуто на Международном форуме потребительской кооперации в Туле, сообщают со ссылкой на высший координирующий орган потребительской кооперации России Центросоюз «Известия». Желание присоединиться к организации уже выразила Аргентина.

«Участники кооперативных объединений стран — членов БРИКС единогласно выразили готовность подписать меморандум о взаимодействии», — отметили в Центросоюзе.

Важнейшими направлениями деятельности объединения станут развитие взаимовыгодных связей организаций-членов, содействие развитию кооперации в БРИКС, помощь в расширении контактов с зарубежными коллегами по различным направлениям и на разных уровнях.

Весной глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил создать Центр медицинских компетенций стран-членов БРИКС. По его мнению, такой центр позволит ускорить сертификацию и распространение в государствах БРИКС вакцин, разработанных странами-членами пятерки.

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