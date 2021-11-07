Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 00:31
00:27
Общество
Умные гаджеты могут помочь при поиске потерявшихся детей
00:25
Общество
Гендиректор МХАТ Кехман назвал главной задачей вернуть Доронину в театр
00:19
Экономика
Кооперативные союзы стран БРИКС создадут общую организацию
00:18
Общество
Ложное обморожение пальцев стало новым симптомом COVID-19
00:18
Армия
Российскую разведку вооружат модернизированными снайперскими винтовками СВДМ
00:16
Экономика
Спрос на умные часы вырос в России более чем на 40%
00:00
Украина
Политолог Бышок объяснил, почему Минские соглашения все еще обязательны для Украины
23:50
Общество
Американский суд приостановил правило об обязательной вакцинации от COVID-19 в компаниях
23:37
Политика
Пушков поддержал решение российских футболистов не вставать на колени в честь BLM
23:34
Политика
Пушков: Байден не способен справиться с проблемами США как президент
Все новости

Российскую разведку вооружат модернизированными снайперскими винтовками СВДМ
Армия
Российскую разведку вооружат модернизированными снайперскими винтовками СВДМ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 7 ноября. Минобороны России приняло решение переоснастить войсковую разведку и части специального назначения на снайперские винтовки СВДМ. Об этом сообщил источник в военном ведомстве.

Первые партии вооружения уже поступили в войска Южного военного округа. Винтовка СВДМ является самой современной модификацией данного типа. Она выполнена из прочных материалов, имеет улучшенную эргономику, а также высокую точность благодаря утяжеленному стволу.

Новые образцы превосходят по характеристикам снайперскую винтовку Драгунова, которая служит на вооружении российской армии уже более полувека. Однако СВДМ отличается тем, что обладает возможностью меня компоновку. В частности, устанавливать различные прицелы, глушитель и дополнительное оборудование.

По словам военных экспертов, вооружение подразделений снайперской винтовкой СВДМ позволит значительно увеличить возможности разведчиков по уничтожению целей на различных дистанциях, передают «Известия».

Ранее стало известно, что Минобороны России планирует модернизировать военный сектор аэродрома совместного базирования Анадырь на Чукотке и возобновить работу авиабазы.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российскую разведку вооружат модернизированными снайперскими винтовками СВДМ
разведка винтовка свдм
Комментировать