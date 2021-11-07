Российскую разведку вооружат модернизированными снайперскими винтовками СВДМ

Москва, 7 ноября. Минобороны России приняло решение переоснастить войсковую разведку и части специального назначения на снайперские винтовки СВДМ. Об этом сообщил источник в военном ведомстве.

Первые партии вооружения уже поступили в войска Южного военного округа. Винтовка СВДМ является самой современной модификацией данного типа. Она выполнена из прочных материалов, имеет улучшенную эргономику, а также высокую точность благодаря утяжеленному стволу.

Новые образцы превосходят по характеристикам снайперскую винтовку Драгунова, которая служит на вооружении российской армии уже более полувека. Однако СВДМ отличается тем, что обладает возможностью меня компоновку. В частности, устанавливать различные прицелы, глушитель и дополнительное оборудование.

По словам военных экспертов, вооружение подразделений снайперской винтовкой СВДМ позволит значительно увеличить возможности разведчиков по уничтожению целей на различных дистанциях, передают «Известия».

Ранее стало известно, что Минобороны России планирует модернизировать военный сектор аэродрома совместного базирования Анадырь на Чукотке и возобновить работу авиабазы.