Спрос на умные часы вырос в России более чем на 40%

Москва, 7 ноября. За первые три квартала 2021 года продажи смарт-часов увеличились в России более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре этого года смарт-часы впервые опередили фитнес-браслеты по продажам, следует из материалов «Связного» по данным «Известий». Наиболее популярными умными часами стали Apple Watch — на их долю пришлось 37% всех продаж устройств этого класса, далее следуют Samsung (13%), Amazfit (10%), Huawei (9,5%), и Honor (5%).

Штучные продажи умных часов на Ozon за девять месяцев 2021 года выросли почти втрое, рассказали в интернет-магазине. При этом специалисты напоминают и о связанных с этой техникой рисках. Следить за передвижениями и местонахождением детей с помощью смарт-часов могут не только родители, но и потенциальные преступники.

Технологии внедряются в повседневную жизнь россиян. Минпромторг предложил включить технологии высокоскоростной связи пятого поколения (5G) в приоритетные направления развития электронной промышленности в стране, передает «Парламентская газета».