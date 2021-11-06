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Американский суд приостановил правило об обязательной вакцинации от COVID-19 в компаниях
Общество
Американский суд приостановил правило об обязательной вакцинации от COVID-19 в компаниях
pixabay.com

Остин, 6 ноября. Апелляционный суд в США поручил приостановить правило об обязательной вакцинации в крупных компаниях от коронавируса.

Суд сослался на серьезные законодательные и конституционные вопросы. Об этом говорится в Twitter-аккаунте генпрокурора штата Техас.

«Таким образом, действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Ранее управление по охране труда обязало все компании со штатом более 100 человек в стране провести вакцинацию от COVID-19. Вся кампания должна пройти до 4 января 2022 года. Компании должны потребовать от непривитых сотрудников сдавать отрицательный тест на коронавирус хотя бы раз в неделю, передает RT.

Также сообщается, что тысячи офицеров разведки США могут отправиться в отставку из-за отказа от вакцинации. По данным члена комитета Палаты представителей по разведке, республиканца Криса Стюарта, по состоянию на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников.

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