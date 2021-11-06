Пушков поддержал решение российских футболистов не вставать на колени в честь BLM

Москва, 6 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вставание на колено не имеет ничего общего с подлинной борьбой расизмом, а является очередным «политкорректным фейком».

Россия исторически не была замешана в рабовладении и расизме на манер США, поэтому россияне не обязаны, не должны и не могут участвовать в «толерантном безумии», сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

«Предлагать нашим спортсменам, а за ним и всему обществу, вставать на колено означает попытку подчинить его механизмам ульра-либеральной идеологии, которую сейчас пытаются навязать всему миру», — объяснил политик.

На деле с расизмом в США боролся Мартин Лютер Кинг, и был за это убит. А вставание на колено — это подлог, отнюдь не безобидный, подчеркнул политик.

Такие слова прозвучали после недавнего скандала. Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская публично обвинила «Спартак» в расизме и отказалась извиняться даже под угрозой суда.

Ранее Пушков также заявил, что масштабные перебои в работе соцсетей и мессенджеров, то и дело происходящие по всему земному шару, демонстрируют зависимость людей от IT-гигантов и доказывают верность идеи «суверенного Рунета». Его слова передает «Парламентская газета».