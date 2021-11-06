Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 00:31
00:27
Общество
Умные гаджеты могут помочь при поиске потерявшихся детей
00:25
Общество
Гендиректор МХАТ Кехман назвал главной задачей вернуть Доронину в театр
00:19
Экономика
Кооперативные союзы стран БРИКС создадут общую организацию
00:18
Общество
Ложное обморожение пальцев стало новым симптомом COVID-19
00:18
Армия
Российскую разведку вооружат модернизированными снайперскими винтовками СВДМ
00:16
Экономика
Спрос на умные часы вырос в России более чем на 40%
00:00
Украина
Политолог Бышок объяснил, почему Минские соглашения все еще обязательны для Украины
23:50
Общество
Американский суд приостановил правило об обязательной вакцинации от COVID-19 в компаниях
23:37
Политика
Пушков поддержал решение российских футболистов не вставать на колени в честь BLM
23:34
Политика
Пушков: Байден не способен справиться с проблемами США как президент
Все новости

Пушков: Байден не способен справиться с проблемами США как президент
Политика
Пушков: Байден не способен справиться с проблемами США как президент
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 6 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена демонстрирует неспособность справиться с проблемами США.

Член Совфеда прокомментировал в своем Telegram-канале материал американского журнала Newsweek. Он отметил, что заголовок можно перевести не как сохранить, а как «Сможет ли Байден спасти свое президентство».

Пушков заявил, что президентство Байдена основывается на одном принципе — свергнуть Дональда Трампа. Сейчас же оно выглядит неубедительно и показывает, что нынешний президент и его команда неспособны справиться с проблемами США.

Ранее Пушков заявил, что рухнувшие надежды привели к падению рейтинга президента США Джо Байдена. Его рейтинг упал на 11,3 процентных пункта за девять месяцев, что является историческим антирекордом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков: Байден не способен справиться с проблемами США как президент
пушков белый дом байден
Комментировать