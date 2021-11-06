Пушков: Байден не способен справиться с проблемами США как президент

Москва, 6 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена демонстрирует неспособность справиться с проблемами США.

Член Совфеда прокомментировал в своем Telegram-канале материал американского журнала Newsweek. Он отметил, что заголовок можно перевести не как сохранить, а как «Сможет ли Байден спасти свое президентство».

Пушков заявил, что президентство Байдена основывается на одном принципе — свергнуть Дональда Трампа. Сейчас же оно выглядит неубедительно и показывает, что нынешний президент и его команда неспособны справиться с проблемами США.

Ранее Пушков заявил, что рухнувшие надежды привели к падению рейтинга президента США Джо Байдена. Его рейтинг упал на 11,3 процентных пункта за девять месяцев, что является историческим антирекордом.