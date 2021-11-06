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Windows 7 лишится поддержки облачного хранилища OneDrive
Технологии
Windows 7 лишится поддержки облачного хранилища OneDrive
pixy.org

Редмонд, 6 ноября. Компания Microsoft решила закрыть сервис облачного хранилища OneDrive для операционных систем Windows 7 и 8.1.

Корпорации с 1 января 2022 года прекратит предоставлять обновления персональной версии OneDrive для Windows 7 и 8.1. С 1 марта 2022 года приложение перестанет синхронизировать файлы с онлайн-хранилищем.

Бесплатная поддержка Windows 7 прекращена в январе 2020 года. Windows 8.1 планируется поддерживать до 10 января 2023 года. Одним из ключевых особенной этой версии ОС стала интеграция с OneDrive.

Доля Windows 7 среди пользователей ПК по состоянию на октябрь 2021 года все еще составляет 13,56%, а доля Windows 8.1 — 3,17%. Об этом свидетельствуют данные StatCounter.

Ранее Microsoft показала облачную версию своей ОС, которая получила название Windows 365. Она спроектирована таким образом, что пользователь может получить доступ к своим приложениям и данным с любого устройства удаленно.

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microsoft windows 7 onedrive
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