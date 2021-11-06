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Экономист Тараповский посоветовал инвестировать для накопления на учебу ребенка в вузе
Общество
Экономист Тараповский посоветовал инвестировать для накопления на учебу ребенка в вузе
www.pexels.com

Москва, 6 ноября. Накопить на обучение ребенка в вузе несложно, если составить грамотный финансовый план и четко придерживаться его реализации, заявил основатель международной финансовой компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Первым шагом станет накопление «первоначального взноса» в размере 100-150 тысяч рублей. Затем можно будет прибегнуть к финансовым инструментам, чтобы увеличивать сумму. Самыми доступными и действенными вариантами являются брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет, накопительное страхование жизни, и долевое страхование.

«Плюс в том, что доходность ничем не ограничена и может в удачные годы достигать 20% и даже более годовых в рублях», — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Такие способы имеют весомый плюс. При разводе и разделе имущества между супругами сумма инструмента на 100% остается у владельца.

Министерство образования и науки России недавно разработало инструкцию, в которой описаны действия в случае вооруженного нападения на учебное заведение. Документ составили из-за нескольких случаев шуттинга в этом году.

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