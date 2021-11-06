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Акции противников запрета абортов возобновились в Польше
Общество
Акции противников запрета абортов возобновились в Польше
policja.pl

Варшава, 6 ноября. Акции протеста против запрета абортов прошли в Польше в субботу с новой силой после гибели женщины, которой, по словам ее близких, не сделали вовремя искусственное прерывание беременности.

В Варшаве началась массовая демонстрация у здания Конституционного суда (КС) Польши, который запретил прерывание беременности по причине патологии плода, не угрожающей жизни и здоровью матери.

Протесты проходят под лозунгом «Ни одной больше». По словам организаторов, акции проводятся почти в 80 городах страны, сообщает ТАСС. Протесты поддержали многие политики, включая экс-председателя Европейского совета и бывшего премьера Польши Дональда Туска.

По сообщениям польских СМИ, 30-летняя женщина умерла от септического шока на 22-й неделе беременности. У плода были диагностированы пороки развития. Семья и адвокат погибшей считают, что врачи ждали с прерыванием беременности слишком долго. Это и привело к смерти.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США рассмотрит закон штата Техас об абортах. Противники спорной нормы собираются сосредоточиться на особенностях ее правоприменения.

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польша протест аборт
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