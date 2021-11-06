Лидер движения Talitha Koum осудил главу миссии ООН за сокрытие преступлений миротворцев в ЦАР 

Банги, 6 ноября. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил руководителя многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) Манкера Ндиай за отказ проведения совместного расследования с властями ЦАР инцидента, устроенного египетскими миротворцами возле резиденции президента. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

«Отказ миссии ООН в проведении совместного расследования, как это предлагало сделать правительство ЦАР, многое говорит о тонкостях происшествия. Руководство МИНУСКА должно вести себя честно и открыто, а потому «голубые каски» обязаны выполнять собственный мандат. Манкер Ндиай должен предотвратить кризис и перестать заниматься манипуляциями», — заявил Косимачи.

В понедельник, 1 ноября, автобус с египетскими миротворцами ООН проник на территорию президентской резиденции и произвел там нелегальную фотосъемку. Несмотря на требование национальной армии остановить машину, водитель транспортного средства направился в сторону выезда и насмерть сбил 15-летнего подростка.

Также представитель организации выдвинул требование, согласно которому контингент МИНУСКА, прибывающий на территорию республики, должен проходить тщательную проверку и полугодовой инструктаж.