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Лидер движения Talitha Koum осудил главу миссии ООН за сокрытие преступлений миротворцев в ЦАР 
Весь мир
Лидер движения Talitha Koum осудил главу миссии ООН за сокрытие преступлений миротворцев в ЦАР 
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 6 ноября. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи осудил руководителя многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) Манкера Ндиай за отказ проведения совместного расследования с властями ЦАР инцидента, устроенного египетскими миротворцами возле резиденции президента. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

«Отказ миссии ООН в проведении совместного расследования, как это предлагало сделать правительство ЦАР, многое говорит о тонкостях происшествия. Руководство МИНУСКА должно вести себя честно и открыто, а потому «голубые каски» обязаны выполнять собственный мандат. Манкер Ндиай должен предотвратить кризис и перестать заниматься манипуляциями», — заявил Косимачи. 

В понедельник, 1 ноября, автобус с египетскими миротворцами ООН проник на территорию президентской резиденции и произвел там нелегальную фотосъемку. Несмотря на требование национальной армии остановить машину, водитель транспортного средства направился в сторону выезда и насмерть сбил 15-летнего подростка.

Также представитель организации выдвинул требование, согласно которому контингент МИНУСКА, прибывающий на территорию республики, должен проходить тщательную проверку и полугодовой инструктаж.

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