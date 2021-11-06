Минск объяснил продажу электроэнергии Киеву выполнением обещаний перед потребителями

Минск, 6 ноября. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не драматизировать возобновление поставок Минском электроэнергии Киеву.

Мезенцев отметил, что Минск всегда выполнял свои контрактные обещания перед Киевом, в последние месяцы ничего не изменилось. Об этом он рассказал в интервью «Соловьев Live».

«Надо в конце концов пополнять и белорусскую казну и обслуживать внешний долг. Продажа электроэнергии — это форма возврата кредитных средств, хотя не сегодня, но завтра. Давайте не будем драматизировать», — сказал госсекретарь

Ранее сообщалось, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. Они будут осуществляться в течение ноября, передает RT.

Также известно, что транзит газа через Украину в ЕС сократился на 19% в октябре. Поставки голубого топлива через Киев в Евросоюз составили 2,6 миллиарда кубометров в октябре. Объем уменьшился на 623 миллиона кубометров по сравнению с показателями сентября.