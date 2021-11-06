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Власти ЦАР выступили за полное снятие оружейного эмбарго ООН
Весь мир
Власти ЦАР выступили за полное снятие оружейного эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 6 ноября. Правительство Центральноафриканской Республики выступило за полную отмену оружейного эмбарго, наложенного на страну Советом Безопасности ООН. Политики считают санкции угрозой нацбезопасности ЦАР, так как ограничения препятствуют качественному оснащению национальной армии.

По мнению властей, мера, принятая Совбезом ООН в отношении страны, не работает должным образом. Боевики не испытывают трудностей с вооружением, так как им с этим помогают извне. Радикалы получают современное снаряжение через контрабандные каналы.

Иностранная взрывчатка и беспилотники в руках бандитов представляют опасность для мирного населения республики. Правительственным войскам (FACA) в это время приходится пользоваться устаревшими автоматами и пулеметами.

Власти ЦАР выступили за полное снятие оружейного эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Однако несмотря на превосходство в качестве снаряжения, боевики терпят одно поражение за другим. Обучение у российских инструкторов позволило бойцам FACA дать отпор тяжеловооруженным радикалам и разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Ранее командование армии ЦАР сообщило о планах повысить квалификацию военнослужащих и обучить их работе с современным радиотехническим оборудованием.

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