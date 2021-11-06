Трэвис Скотт сотрудничает с полицией в расследовании давки на его концерте в Техасе

Хьюстон, 6 ноября. Американский рэпер Трэвис Скотт заявил, что сотрудничает с властями, ведущими расследование давки и гибели восьми человек на его концерте в Хьюстоне (штат Техас). Об этом артист написал в Twitter.

Музыкант заявил, что молится о пострадавших на концерте и признался, что «полностью опустошен» произошедшей накануне вечером трагедией. Скотт подчеркнул, что содействует ходу расследования инцидента.

«Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале. Я полностью поддерживаю полицию Хьюстона в ее продолжающемся расследовании гибели людей. Намерен сотрудничать, чтобы <...> поддержать нуждающиеся семьи», — говорится в сообщении.

Накануне вечером на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе в результате давки погибли восемь человек, более 300 посетителям оказали помощь. Инцидент произошел 5 ноября. Давка началась во время выступления Трэвиса Скотта. Точная причина смерти людей в настоящий момент неизвестна. Из-за трагического инцидента второй день фестиваля, на которой приехали 50 тысяч человек, был отменен.