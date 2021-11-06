Le Potentiel Centrafricain: жители ЦАР выступили против продления мандата миссии ООН

Банги, 6 ноября. Центральноафриканская Республика не нуждается в продлении мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), сообщает Le Potentiel Centrafricain.
«Люди устали видеть, как руководство МИНУСКА ездит в автомобилях с кондиционером по территории ЦАР, когда мирные жители умирают каждый день из-за пассивности миротворцев ООН.
Вместо выполнения мандата «голубые каски», напротив, поддерживали вооруженные группировки снаряжением и припасами, чтобы те могли устраивать хаос в Центральноафриканской Республике. Это нужно только для того, чтобы оправдать присутствие МИНУСКА», — говорится в материале.
Аналитики считают, что если все финансовые средства, которые ООН тратит на содержание неэффективной миссии, отдать в руки правительства ЦАР, то боевики сами покинут страну. Также авторы статьи обвинили миротворцев ООН во многочисленных преступлениях на территории республики. Журналисты считают, что деятельность контингента МИНУСКА никогда не принесет мир в ЦАР:
«У нас есть доказательства, что именно они подпитывают центральноафриканский кризис. Мы можем привести достаточно случаев нападений на гражданских лиц в присутствии миротворцев. Подводя итог присутствия «голубых касок», можно сделать вывод, что они надежны только на бумагах ООН».