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Большинство украинских предприятий могут разориться из-за высоких цен на газ
Экономика
Большинство украинских предприятий могут разориться из-за высоких цен на газ
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Киев, 6 ноября. Счета, которые получают украинские компании, составляют 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей), что для многих предприятий является неподъемной суммой.

Из-за таких высоких цен на газ в скором времени могут разориться и обанкротиться до 91% предприятий, сообщил экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов в прямом эфире канала Newsone. В свою очередь такой процесс приведет страну к неизбежному сокращению налоговых поступлений в бюджет, спровоцирует распространение безработицы и, как следствие, нарастание социальной напряженности в обществе.

После этого власти столкнуться с необходимостью выплачивать пособия гражданам, потерявшим источник дохода и оставшимся без денег. Недавно стало известно, что транзит газа через Украину в Европу в октябре 2021 года снизился на 19%, составив 2,6 миллиарда кубометров. По сравнению с объемами, выполненными в сентябре, это на 623 миллиона кубометров меньше.

Недавно уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил переименовать населенные пункты с «русскоязычными названиями». По его мнению, они имели изначально «прекрасные исторические названия», однако были «несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», передает «Парламентская газета».

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