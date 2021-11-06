Премьер ЦАР принес соболезнования семье погибшей под колесами автобуса миротворцев ООН девочки

Банги, 6 ноября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра навестил семью погибшей по вине миротворцев ООН девочки, сообщает Nouvelle D’Afrique.

«Плачущая мать жертвы рассказала главе правительства подробности о трагедии, которая унесла жизнь ребенка. Инцидент перевернул жизнь женщины и всей ее семьи. Со слезами на глазах она поблагодарила премьера за визит», — говорится в материале.

Адель Диалло Мирей (мать погибшей девочки, — прим. ФАН) заявила, что центральноафриканцы ценят поддержку премьера, который старается помочь каждому жителю республики.

«Знайте, мы с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера расстроены произошедшей трагедией и приносим искренние соболезнования всем родным скончавшегося ребенка», — сказал Дондра.

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Инцидент произошел возле резиденции Туадера в Банги. Автобус с сотрудниками многопрофильной миссии ООН проник на закрытую территорию и попытался осуществить видеосъемку. Бойцы национальной армии (FACA) потребовали миротворцев остановить транспортное средство, но водитель направил автомобиль к выезду. Покидая комплекс, «голубые каски» насмерть сбили ребенка и скрылись на базе египетского контингента МИНУСКА.

Пресс-секретарь президента ЦАР провел пресс-конференцию после похорон ребенка. Он обвинил руководство ООН в замалчивании преступлений миротворцев. Подробнее об этом в эксклюзивном материале специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.