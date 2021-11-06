Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 23:00
23:00
Общество
Культуролог Пархоменко предложил механизм принятия символики Союзного государства
22:58
Весь мир
Лидер движения Talitha Koum осудил главу миссии ООН за сокрытие преступлений миротворцев в ЦАР 
22:49
Политика
Минск объяснил продажу электроэнергии Киеву выполнением обещаний перед потребителями
22:40
Весь мир
Власти ЦАР выступили за полное снятие оружейного эмбарго ООН
22:38
Происшествия
Трэвис Скотт сотрудничает с полицией в расследовании давки на его концерте в Техасе
22:38
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: жители ЦАР выступили против продления мандата миссии ООН
22:36
Весь мир
Премьер ЦАР принес соболезнования семье погибшей под колесами автобуса миротворцев ООН девочки
22:31
Спорт
Форвард «Крыльев» Сергеев получил в подарок от самарского губернатора электробритву
22:28
Экономика
Большинство украинских предприятий могут разориться из-за высоких цен на газ
22:26
Весь мир
Генсек ООН поддержал виновных в трагедии возле дворца лидера ЦАР миротворцев
Все новости

Премьер ЦАР принес соболезнования семье погибшей под колесами автобуса миротворцев ООН девочки
Весь мир
Премьер ЦАР принес соболезнования семье погибшей под колесами автобуса миротворцев ООН девочки
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рычков

Банги, 6 ноября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра навестил семью погибшей по вине миротворцев ООН девочки, сообщает Nouvelle D’Afrique.

«Плачущая мать жертвы рассказала главе правительства подробности о трагедии, которая унесла жизнь ребенка. Инцидент перевернул жизнь женщины и всей ее семьи. Со слезами на глазах она поблагодарила премьера за визит», — говорится в материале.

Адель Диалло Мирей (мать погибшей девочки, — прим. ФАН) заявила, что центральноафриканцы ценят поддержку премьера, который старается помочь каждому жителю республики.

«Знайте, мы с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера расстроены произошедшей трагедией и приносим искренние соболезнования всем родным скончавшегося ребенка», — сказал Дондра.

Премьер ЦАР принес соболезнования семье погибшей под колесами автобуса миротворцев ООН девочки
facebook.com / @primaturercaofficiel

Инцидент произошел возле резиденции Туадера в Банги. Автобус с сотрудниками многопрофильной миссии ООН проник на закрытую территорию и попытался осуществить видеосъемку. Бойцы национальной армии (FACA) потребовали миротворцев остановить транспортное средство, но водитель направил автомобиль к выезду. Покидая комплекс, «голубые каски» насмерть сбили ребенка и скрылись на базе египетского контингента МИНУСКА.

Пресс-секретарь президента ЦАР провел пресс-конференцию после похорон ребенка. Он обвинил руководство ООН в замалчивании преступлений миротворцев. Подробнее об этом в эксклюзивном материале специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.

Премьер ЦАР принес соболезнования семье погибшей под колесами автобуса миротворцев ООН девочки
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер ЦАР принес соболезнования семье погибшей под колесами автобуса миротворцев ООН девочки
африка цар
Комментировать