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Генсек ООН поддержал виновных в трагедии возле дворца лидера ЦАР миротворцев
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Генсек ООН поддержал виновных в трагедии возле дворца лидера ЦАР миротворцев
Весь мир
Генсек ООН поддержал виновных в трагедии возле дворца лидера ЦАР миротворцев
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Банги, 6 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал миротворцев, виновных в инциденте у резиденции президента Центральноафриканской Республики, повлекшем смерть ребенка, сообщает Ndjoni Sango.

«Генсек осуждает обстрел автобуса ООН национальной армией ЦАР. В заявлении он одобряет действия людей, которые фотографировали дворец Фостен-Арканжа Туадера, что запрещено законом страны. При этом миротворцев отправили в страну с четким мандатом, в который не входят подобные действия. Гутерреш прекрасно знает, что «голубые каски» виновны, но предпочитает защищать их, — говорится в материале Ndjoni Sango.

При этом генеральный секретарь ООН не принял во внимание подробности инцидента, либо решил их проигнорировать. В понедельник, 1 ноября, египетский контингент МИНУСКА совершил незаконную видеосъемку резиденции лидера ЦАР. Миротворцы отказались выполнять требование национальной армии прекратить фотографировать и остановить транспортное средство.

Генсек ООН поддержал виновных в трагедии возле дворца лидера ЦАР миротворцев
un.org / Marco Dormino / UN Photo

Вместо этого водитель автобуса направился в сторону выезда из охраняемого объекта и на полном ходу сбил ребенка. От полученных травм 15-летняя Люмьер скончалась на месте:

«Смерть невинной девушки из Центральноафриканской Республики, убитой миротворцами, по-видимому, не имеет значения для генерального секретаря ООН. Он предпочел оказать поддержку тем, кто нарушил собственный мандат и законы ЦАР».

Ранее Гутерреш попытался переложить вину за инцидент на бойцов национальной армии. По его словам, произошедшее «может представлять собой военное преступление».

 

 

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