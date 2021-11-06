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Депутат Водолацкий призвал отменить акт 1922 года для присоединения Донбасса к России
Политика
Депутат Водолацкий призвал отменить акт 1922 года для присоединения Донбасса к России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 6 ноября. Российские юристы должны подать иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года, из-за которого территории Донбасса отошли Украине.

Благодаря таким искам можно будет вернуть Донбасс России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает URA.RU.

«Нашим юристам международного права нужно подавать иски в различные международные инстанции, там, где борются за права человека, за то, что незаконно рассоединили земли. Признать акт Совета народных комиссаров 1922 года незаконным и после этого все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально», — сказал Водолацкий.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что украинские власти разрушают экологию ДНР и Крыма. Он обвинил Киев в водной блокаде полуострова и добавил, что из-за обстрелов пришлось затопить часть шахт Донбасса, передает RT.

Политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Донбасса в составе Украины не будет. Он отметил, что Правительство РФ пока не решило, как именно ЛДНР войдут в состав государства. Однако республики однозначно не вернутся под влияние Киева.

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Киев донбасс водолацкий
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