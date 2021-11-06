Пресс-секретарь главы ЦАР: смерть ребенка ничего не значит для руководства миссии ООН

Представитель президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем провел пресс-конференцию после похорон девочки, убитой сотрудниками египетского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Он раскрыл подробности инцидента возле резиденции главы государства, унесшего жизнь 15-летнего ребенка.

Политик восстановил хронологию трагедии с самого начала. Он объяснил, чем руководствовались бойцы национальной армии (FACA), которые пытались задержать миротворцев. По его словам, проникновение «голубых касок» на охраняемую территорию президентского дворца не могло оказаться случайностью или ошибкой.

Подробнее об этом в материале специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.

Что произошло

Мокпем начал встречу с журналистами с того, что выразил соболезнования родным и близким погибшей под колесами миротворцев ООН 15-летней девочки Люмьер. Он рассказал о действиях правительственных сил во время инцидента около резиденции главы государства.

«Я расскажу, как бойцы президентской гвардии (FACA) вели себя в этой ситуации. Как развивались трагические события в этот понедельник, 1 ноября. Это случилось во второй половине дня. Солдаты национальной армии, которые охраняли резиденцию президента республики, увидели, как подъезжает микроавтобус с надписью «UN» белого цвета. Заметив эту машину, поднимающуюся по склону, который вел ко дворцу, они обсудили между собой: «Ожидается ли такая машина?». Бойцы быстро поняли, что нет. Я думаю, что объяснения, которые я вам дам, позволят понять, что произошло. Миротворцам подали знак, чтобы они возвращались назад. Машина проехала дальше, чтобы развернуться на кольце, от которого можно попасть к резиденции президента. Оказавшись на месте, от которого идет дорога к резиденции президента, они вынули телефоны и начали делать фотографии, что абсолютно запрещено», — объяснил Мокпем.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Пресс-секретарь лидера ЦАР уточнил, что подобные случаи — не редкость. Однако ранее миротворцы ООН выполняли требования бойцов FACA, удаляли фотографии и уезжали с закрытого объекта. Но в этот раз «голубые каски» решили предпринять попытку бегства:

«Военные встали и подали знак, что съемка запрещена. Такое поведение они посчитали подозрительным, в связи с чем потребовали автомобиль остановиться. В этот день они уже в четвертый раз столкнулись с подобной ситуацией. Водитель не выполнил требования бойцов FACA. Он отказался остановить автобус и начал ускоряться. И сбил молодую девушку. В этот момент военные начали кричать и стрелять в воздух, чтобы подать знак миротворцам, машина которых продолжала тащить тело этой сбитой девочки. Поскольку транспорт не останавливался они открыли огонь по его колесам».

Федеральное агентство новостей /

Политик рассказал, что ранее в стране замечали автомобили ООН с пассажирами, которые не имели никакого отношения к многопрофильной миссии. Также он добавил, что закон Центральноафриканской Республики в равной мере касается всех, находящихся на ее территории. Никакая дипломатическая неприкосновенность и высокий статус не дают кому-либо права устраивать бесчинства и сопротивляться национальной армии:

«Солдаты уже сталкивались с подобной ситуацией и отреагировали на нее соответствующе. Потому что мы уже не раз наблюдали, как вооруженные группировки брали машины с надписью «UN», чтобы отправиться на какие-то операции. ООН или нет, если вы находитесь в запретной охраняемой зоне, например, резиденции президента, где бывает много военных, они должны быть бдительны. Даже я, являясь пресс-атташе президента ЦАР, оставляю телефон в машине или сдаю на КПП».

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Заранее спланированная провокация

По словам Мокпема, произошедший инцидент не мог быть ошибкой. Политик объяснил, что от аэропорта до базы египетского контингента лежит всего одна прямая дорога, и невозможно, направляясь туда, приехать к президентской резиденции.

«В аэропорт прилетели египетские солдаты. За ними колонной поехали четыре машины. И нам объясняют, что по той или иной причине последняя машина несколько отстала. Три первых заехали на военную базу, и нам говорят, что четвертая машина перепутала и поехала дальше. Как они могли ошибиться? Шофер тоже прилетел из Египта? Они откуда выехали, чтобы поехать в аэропорт? Они выехали с этой базы. Вот вопросы, которыми мы задаемся. Там только одна дорога, ошибиться невозможно», — объяснил пресс-секретарь президента журналистам.

flickr.com / Hervé Serefio

Мокпем несколько раз подчеркнул, что бойцы FACA открыли огонь по транспорту ООН лишь тогда, когда увидели, что он сбил ребенка и продолжал тащить его по асфальту:

«Они стреляли по колесам, в заднюю часть машины, чтобы остановить ее. Чтобы спасти то, что оставалось от тела ребенка, попавшего под автобус. Примечательно, что на этот раз миротворцы ООН не ошиблись воротами на египетскую базу, когда сбегали от армии».

Реакция руководства ООН

Политик выразил недовольство ответными действиями руководства многопрофильной миссии ООН. По его словам, в официальном коммюнике оно не обратило никакого внимания на гибель ребенка. Также Мокпем поинтересовался у ООН, кого они считают врагом и какую цель преследуют в ЦАР:

«Смерть этой девочки не имела никакого значения для тех, кто писал комментарии от МИНУСКА. Здесь мы задаемся вопросом. Во что они играют? Кто является врагом? Кто является настоящим врагом, победить которого они приехали? Кто этот враг? Это FACA? Их союзники: россияне и руандийцы? Или же это вооруженные группировки, для подавления которых они прибыли?»

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

На вопросы журналистов об инициировании расследования, Мокпем заверил, что виновные в данном инциденте не смогут избежать наказания. Также он напомнил, что количество подобных случаев исчисляется сотнями. По словам политика, власти ЦАР приложат максимальные усилия, чтобы выяснить правду о случившейся трагедии:

«Мы сожалеем о смерти Люмьер и сожалеем о тех, кто получил психологическую травму в этой катастрофе, о ее семье: матери, братьях и сестрах. С нашей стороны обязательно будет расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Потому что ясно одно: центральноафриканцы должны это знать. Происшествие, которое повлекло смерть этой юной девушки далеко не первое. Были сотни таких случаев. Сотни ДТП с участием МИНУСКА, которые не имели последствий. Нам это не нравится. Наступило время, чтобы виновные ответили за инцидент. Во-первых, мы считаем, что произошло проникновение в частное пространство. Резиденция президента республики — это не туристическое место и не место, где можно делать фотографии. Это запрещено, и международные силы знают об этом. На все это необходимо получить разрешение».

Необходимость отмены санкций ООН

Также представитель лидера ЦАР коснулся темы несправедливого эмбарго, наложенного на страну. Мокпем считает, что отмена ограничений на ввоз оружия помогла бы республике гораздо быстрее, чем постоянное увеличение количества миротворцев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Политик задал справедливые вопросы, по какой причине «голубые каски» не смогли ликвидировать боевиков, тогда как ВС ЦАР совместно с российскими и руандийскими союзниками справились с задачей за считанные месяцы, а главное — почему в их присутствии правительству пришлось самостоятельно заниматься обеспечением безопасности населения:

«Они отказались остановиться, чтобы проверить, в каком состоянии человек, на которого они наехали. Я читаю в ООНовском коммюнике, что они требуют им выдать стрелявших. Вы сбили подростка и даже не остановились. Как это можно назвать? Бегство с места ДТП. Сейчас мы в который раз задаемся вопросом: чего от нас хотят? Мы вам говорим: снимите эмбарго и у нас будет возможность защищаться. Но нет, они увеличивают численный состав миротворцев ООН. До каких пределов? Мы не просим людей — их достаточно. Сейчас у нас 13 или 14 тысяч численного состава МИНУСКА, которые обладают серьезными средствами, но не могут подавить восстание и ликвидировать вооруженные группировки на нашей территории. За один год мы увидели результат. Мы сами поменяли цифры в обратную сторону: нам говорили про 75-80% территорий, занимаемых боевиками, а сейчас мы смело заявляем, что 80 или 90% территории освобождены. Они пытаются оправдать присутствие МИНУСКА?»

Ранее Мокпем дал эксклюзивное интервью специальным корреспондентам международной редакции Федерального агентства новостей, в котором опроверг заявления экспертной группы ООН. По его словам, аналитики Организации попытались очернить репутацию российских инструкторов, подготовивших личный состав национальной армии, но у них этого не вышло.