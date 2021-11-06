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Американские полицейские подожгли мужчину ударом электрошокера
Происшествия
Американские полицейские подожгли мужчину ударом электрошокера
Федеральное агентство новостей  /  Роман Мартынович

Нью-Йорк, 6 ноября. Мужчина загорелся после того, как правоохранители ударили его электрошокером. Инцидент случился в городе Катскилл, штат Нью-Йорк, США. Об этом сообщил канал NBC News.

Правоохранители уточнили, что мужчина ворвался в полицейский участок и устроил перепалку с сотрудниками внутри здания. Перед этим он облил себя дезинфицирующей жидкостью.

Чтобы успокоить нарушителя, сотрудники полиции применили электрошокер, после чего мужчина загорелся. В настоящее время он находится в Медицинском центре Вестчестера. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. NBC News стало известно, что правоохранители уже знали злоумышленника раньше.

Ранее медицинский журнал Lancet опубликовал исследование о произволе американских полицейских. Результаты показали, что официальная статистика в США не учла более 50% смертей от рук полицейских в течение последних 40 лет.

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