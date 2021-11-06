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Апелляционный суд США приостановил действие указа Байдена об обязательной вакцинации
Весь мир
Апелляционный суд США приостановил действие указа Байдена об обязательной вакцинации
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Остин, 6 ноября. Федеральный апелляционный суд США приостановил действие указа президента Джо Байдена об обязательной вакцинации сотрудников предприятий. Об этом сообщает генеральный прокурор штата Техас.

«Вчера я подал в суд на администратора Байдена за его незаконный мандат о вакцинации. МЫ ПОБЕДИЛИ. Сегодня утром, сославшись на «серьезные законодательные и конституционные проблемы», 5-й окружной суд приостановил действие мандата. Борьба еще не закончена, и я никогда не перестану сопротивляться неконституционному вмешательству этой администрации!», — говорится в заявлении прокурора в Twitter.

Сообщается, что судьи приостановили действие указа из-за превышения Белым домом федеральных полномочий, указав, что решения о вакцинации находятся в юрисдикции штатов.

Также о приостановке действия указа президента сообщил губернатор Техаса Грэг Эбботт.

«Федеральный апелляционный суд только что временно приостановил действие мандата Байдена на вакцинацию. В ближайшее время состоятся экстренные слушания. У нас будет день в суде, чтобы отменить неконституционное злоупотребление Байденом властью», — написал он.

Вместе с тем, данное решение является временным приостановлением действия указа Байдена до тех пор, пока суд не примет окончательное решение по этому вопросу, что случиться после заслушивания аргументов на экстренных слушаниях, которые будут частью «ускоренного судебного пересмотра».

Согласно решению суда, у правительства есть время до понедельника, чтобы ответить на «постоянный судебный запрет», запрошенный заявителями.

Указ об обязательной вакцинации в компаниях, количество сотрудников которых превышает 100 человек, вызвал резкую критику со стороны Республиканской партии. Ряд штатов США подали иски против президента, обвинив его в превышении полномочий и нарушении конституции.

Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации
Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

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