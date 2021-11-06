Апелляционный суд США приостановил действие указа Байдена об обязательной вакцинации

Остин, 6 ноября. Федеральный апелляционный суд США приостановил действие указа президента Джо Байдена об обязательной вакцинации сотрудников предприятий. Об этом сообщает генеральный прокурор штата Техас.

«Вчера я подал в суд на администратора Байдена за его незаконный мандат о вакцинации. МЫ ПОБЕДИЛИ. Сегодня утром, сославшись на «серьезные законодательные и конституционные проблемы», 5-й окружной суд приостановил действие мандата. Борьба еще не закончена, и я никогда не перестану сопротивляться неконституционному вмешательству этой администрации!», — говорится в заявлении прокурора в Twitter.

Yesterday, I sued the Biden Admin over its unlawful OSHA vax mandate.



WE WON. Just this morning, citing “grave statutory and constitutional issues,” the 5th Circuit stayed the mandate. The fight is not over and I will never stop resisting this Admin’s unconstitutional overreach! pic.twitter.com/okt2vkNRKo — Texas Attorney General (@TXAG) November 6, 2021

Сообщается, что судьи приостановили действие указа из-за превышения Белым домом федеральных полномочий, указав, что решения о вакцинации находятся в юрисдикции штатов.

Также о приостановке действия указа президента сообщил губернатор Техаса Грэг Эбботт.

«Федеральный апелляционный суд только что временно приостановил действие мандата Байдена на вакцинацию. В ближайшее время состоятся экстренные слушания. У нас будет день в суде, чтобы отменить неконституционное злоупотребление Байденом властью», — написал он.

BREAKING: The Federal Court of Appeals just issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate.



Emergency hearings will take place soon.



We will have our day in court to strike down Biden’s unconstitutional abuse of authority. pic.twitter.com/8utmU05vw3 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 6, 2021

Вместе с тем, данное решение является временным приостановлением действия указа Байдена до тех пор, пока суд не примет окончательное решение по этому вопросу, что случиться после заслушивания аргументов на экстренных слушаниях, которые будут частью «ускоренного судебного пересмотра».

Согласно решению суда, у правительства есть время до понедельника, чтобы ответить на «постоянный судебный запрет», запрошенный заявителями.

Указ об обязательной вакцинации в компаниях, количество сотрудников которых превышает 100 человек, вызвал резкую критику со стороны Республиканской партии. Ряд штатов США подали иски против президента, обвинив его в превышении полномочий и нарушении конституции.