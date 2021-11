Апелляционный суд США приостановил действие указа Байдена об обязательной вакцинации

Остин, 6 ноября. Федеральный апелляционный суд США приостановил действие указа президента Джо Байдена об обязательной вакцинации сотрудников предприятий. Об этом сообщает генеральный прокурор штата Техас.

Yesterday, I sued the Biden Admin over its unlawful OSHA vax mandate.



WE WON. Just this morning, citing “grave statutory and constitutional issues,” the 5th Circuit stayed the mandate. The fight is not over and I will never stop resisting this Admin’s unconstitutional overreach! pic.twitter.com/okt2vkNRKo