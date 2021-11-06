Бамако, 6 ноября. Бойцы эстонского пехотного подразделения, несущие службу на базе Гао в Мали, по ошибке обстреляли отряд британских солдат. Об этом сообщили аналитики издания Postimees.

Члены специального подразделения RAF без предупреждения приблизились к объекту, находящемуся под охраной эстонского контингента французской операции «Бархан». Из-за отсутствия какого-либо уведомления о прибытии «товарищей», охрана базы открыла огонь по подъехавшему автобусу.

«Пули попали в наш автомобиль. Трагедии удалось избежать. Но если бы они уклонились на несколько дюймов в сторону, военный представитель отправился бы стучать в дверь чьей-то матери», — сообщил один из бойцов британского подразделения.

При этом эстонские солдаты верно выполнили все предписания и инструкции. Согласно заявлению главы пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм, в результате инцидента никто не пострадал, а сам случай стал уроком для британских военных, проигнорировавших установленные на базе нормы.

Ранее руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что у правительства Мали есть причины для того, чтобы обвинять Францию в поддержке террористических формирований. Он подчеркнул, что Елисейский дворец готов не все, чтобы не потерять контроль над бывшей колонией.