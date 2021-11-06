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Участник митинга в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили скончался
Происшествия
Участник митинга в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили скончался
mod.gov.ge  /  Пресс-служба Министерства обороны Грузии

Тбилиси, 6 ноября. Участник митинга в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у Руставской тюрьмы скончался в клинике, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Мужчине стало плохо на протестной акции. С митинга его забрали медики скорой помощи, сообщает РИА Новости. Однако врачам не удалось спасти ему жизнь. Что стало причиной смерти, не сообщается.

Сторонники Саакашвили устроили митинг возле стен тюрьмы в Рустави. На акцию протеста пришли представители оппозиции, которые требуют, чтобы в случае необходимости экс-президента госпитализировали в гражданскую, а не в тюремную больницу. Также участники митинга намерены не завершать протест, пока Саакашвили не выпустят.

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саакашвили грузия митинг
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