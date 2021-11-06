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Посол Эфиопии в России опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы боевиками
Весь мир
Посол Эфиопии в России опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы боевиками
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Москва, 6 ноября. Посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау назвал сообщения об окружении столицы восточноафриканской республики сепаратистами ложью, распространяемой из-за рубежа. Об этом он заявил ТАСС.

«Аддис-Абеба не находится в окружении каких-либо сил. Это фейковые новости от западных стран», – сказал дипломат.

Посол также опроверг информацию о захвате антиправительственными силами города Шева Робит. Вбросы распространяют СМИ, связанные с боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Эфиопский дипломат раскритиковал формирование альянса для борьбы с центральным правительством восточноафриканской страны, которое поддержали в США. Действия оппозиции он назвал «бесполезными и беспомощными».

«Это спланировано врагами Эфиопии и не будет иметь силы. Демократически избранное правительство Эфиопии стремится обеспечить мир и стабильность в стране. Граждане Эфиопии готовы защитить свою страну», – заявил Алемайеху Тегену Аргау.

Ранее антиправительственные вооруженные группировки объявили о создании альянса «Объединенный фронт эфиопских федералистов». Документ подписали в Вашингтоне. Администрация США поддержала действия боевиков, выступивших против избранного Правительства.

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