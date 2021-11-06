Агенты ФБР провели обыски в домах независимых журналистов из группы Project Veritas

Нью-Йорк, 6 ноября. Агенты ФБР провели обыски в домах людей, связанных с консервативной группой Project Veritas.

По словам лидера организации Джеймса О'Кифа, обыски связаны с тем, что несколько месяцев назад группа получила дневник, который, как утверждал информатор, принадлежал младшей дочери президента Джо Байдена.

New: #FBI Searches James O’Keefe’s Home in Ashley Biden Diary Theft Inquiry. https://t.co/lvoEwyntcE

Authorities carried out a court-ordered search at the New York apartment of the #ProjectVeritas founder two days after searching the homes of his associates. — Vegas Visions ™ (@VegasVisions) November 6, 2021

В своем видеообращении, которое было опубликовано на YouTube, О'Киф говорит, что в конце прошлого года с его группой связались некие осведомители, которые утверждали, что у них есть копия дневника младшей дочери нынешнего президента Эшли Байден. По утверждению информаторов, в дневнике были «взрывоопасные обвинения против тогдашнего кандидата Джо Байдена».

FBI and Southern District of New York Raid Project Veritas Journalists’ Homes pic.twitter.com/IUWaYAinmT — Eric Spracklen???????? (@EricSpracklen) November 5, 2021

О'Киф сообщил, что Project Veritas получила повестку в суд, и подтвердил, что в домах нынешних и бывших сотрудников проекта прошли обыски.

Представители ФБР сообщили, что агенты провели «санкционированную судом правоохранительную операцию» в квартире на Манхэттене и в округе Вестчестер.

Джеймс О'Киф заявил, до проведения обысков адвокаты группы связывались с Министерством юстиции, и «передали неопровержимые факты, которые демонстрируют непричастность Project Veritas к преступной деятельности или преступным намерениям». Он подчеркнул, что его группа никогда никому не угрожала и «не занималась какой-либо незаконной деятельностью», а сотрудники Project Veritas всегда действовали «надлежащим образом». О'Киф расценил действия ФБР как попытку оказать давление на него и его журналистов.

По его словам, источники, предоставившие дневник, также вели переговоры о передаче информации, содержавшейся в документе, с другой организацией. В конечном итоге, Project Veritas не опубликовала информацию из дневника, отчасти потому, что группа не смогла определить, действительно ли он принадлежал Эшли Байден и была ли эта информация подлинной. Группа пыталась вернуть дневник адвокату Эшли Байден, а затем передала его правоохранительным органам, хотя О'Киф не уточнил, с каким именно агентством сотрудничала группа.

Группа Project Veritas известна тем, что ее члены занимались разоблачением журналистов центральных СМИ, занимавшихся пропагандой против бывшего президента США Дональда Трампа. В частности, группа опубликовала расследование, которое касалось редакционной политики CNN, направленной на негативное представление образа Трампа в новостных сюжетах.