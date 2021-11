Агенты ФБР провели обыски в домах независимых журналистов из группы Project Veritas

Нью-Йорк, 6 ноября. Агенты ФБР провели обыски в домах людей, связанных с консервативной группой Project Veritas.

По словам лидера организации Джеймса О'Кифа, обыски связаны с тем, что несколько месяцев назад группа получила дневник, который, как утверждал информатор, принадлежал младшей дочери президента Джо Байдена.

New: #FBI Searches James O’Keefe’s Home in Ashley Biden Diary Theft Inquiry. https://t.co/lvoEwyntcE

Authorities carried out a court-ordered search at the New York apartment of the #ProjectVeritas founder two days after searching the homes of his associates.