Ким Кэтролл пополнила актерский состав сериала «Как я встретила вашего папу»

Лос-Анджелес, 6 ноября. Стриминг-сервис Hulu запустил в разработку сериал «Как я встретила вашего папу». Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл присоединилась к работе над новым ситкомом.

Сервис Hulu решил подарить зрителям сериал «Как я встретила вашего папу», который является спин-оффом знаменитого ситкома «Как я встретил вашу маму». Ким Кэтролл исполнит пожилую версию главной героини — именно она будет рассказывать сыну историю о знакомстве с будущим мужем. Портал Deadline сообщает, что звезда уже пополнила актерский состав проекта.

Молодую версию героини сыграет певица Хилари Дафф. События развернутся в 2021 году и частично повторят историю оригинального ситкома. Сериал также затронет вопросы самоопределения, взросления и отношений.

Ким Кэтролл также могла присоединиться к продолжению культового хита HBO «Секс в большом городе». Однако актриса заявила, что не желает иметь ничего общего с возрожденным сериалом.