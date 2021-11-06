Подписчики Симоньян сочли за комплимент выход книги о журналистке во Франции

Москва, 6 ноября. Пользователи Telegram прокомментировали новость о выходе книги о главном редакторе RT Маргарите Симоньян во Франции.

Ранее Симоньян сообщила, что соответствующая книга увидела свет во Франции. В издании журналистку назвали «бойкой и преданной режиму начальницей», а также рассказали известные факты из биографии. Кроме того, Симоньян назвали ведущей фигурой в сфере влияния российских СМИ. Саму журналистку книга не впечатлила, она оказалась не согласна со многими фактами, включенными в нее.

Подписчики Симоньян в Telegram-канале выступили на стороне журналистки после того, как ознакомились с фрагментами книги.

«Это как знак отличия от врага! Типа наложения санкций», — написал Александр Курамшин.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«А они умеют делать комплименты!» — иронично добавил Андрей Мнацаканов.

Также поклонники поинтересовались, будет ли журналистка судиться с авторами книги за фейковую информацию.

«Мы и дальше будем их злить. Если враг бесится, значит мы все делаем правильно», — резюмировал Андрей Mrak2k.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров потребовал прекратить критику кавказцев со стороны Симоньян. Политик обвинил журналистку в пиаре на теме мигрантов и вступился за них.