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Полина Гагарина перестала скрывать роман с саундпродюссером
Шоу-бизнес
Полина Гагарина перестала скрывать роман с саундпродюссером
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 6 ноября. Певица Полина Гагарина неожиданно вышла в свет в компании нового избранника. Артистка подтвердила многочисленные подозрения о личности таинственного возлюбленного.

Полина Гагарина отправилась в семейный отпуск этой осенью в компании детей. Выбор звезды пал на Дубай — именно там артистка отдыхает на солнечных пляжах. Помимо детей, исполнительница проводит время в обществе нового избранника, о котором прежде можно было лишь догадываться. Однако Гагарина неожиданно перестала скрывать новые отношения и отправилась с возлюбленным на концерт рэпера Басты. Вскоре фанаты выяснили, что избранником звезды является саундпродюссер Владимир Чиняев, известный под псевдонимом ChinKong, передает «СтарХит».

Композитор неоднократно упоминал певицу в Instagram и с теплом отзывался о ней — так бдительные фанаты заподозрили пару в романе. Кроме того, многие поклонники уверены, что звезды идеально подходят друг другу и смогут подарить миру шоу-бизнеса немало ярких хитов.

Артистка закрутила новый роман вскоре после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым. Гагарина призналась, что расставание пошло ей на пользу, ведь она избавилась от панических атак.

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отношения звезды гагарина
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