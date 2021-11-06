Культуролог Пархоменко предложил механизм принятия символики Союзного государства

Чтобы новые государственные символы были приняты народом, они должны соотноситься с его историей, культурой и волей. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Ранее государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что у объединения двух стран будет своя собственная символика, которую будут использовать в различных протоколах. Ее разработка, по словам Мезенцева, уже ведется.

«Мое личное мнение заключается в том, что атрибутика новообразующегося государства, в том числе его символика, должна в той или иной степени определяться его народом, — сказал Пархоменко. — Думаю, что следует запустить масштабный соцопрос, чтобы выяснить, что для населения пока еще отдельных стран является важным в рамках либо исторически устоявшихся культур и традиций, либо современной повестки дня».

Федеральное агентство новостей /

Эксперт считает, что над полученными результатами должна поработать серьезная команда из историков, культурологов и искусствоведов, которые разработают несколько вариантов гербов и флагов, «основываясь на том, что по-настоящему объединяет наши страны».

«Полученные «гербовые заготовки» уже можно будет отправлять на национальный конкурс, где в ходе честного и тайного голосования будет выбрана символика нового межгосударственного объединения, — продолжил собеседник ФАН. — Только при скрупулезном следовании данной демократической процедуре можно гарантировать, что россияне и белорусы получат действительно сплачивающие их символы».

Ранее культуролог Андрей Пархоменко нашел признаки возможной «дискриминации славян» в сериале «Ведьмак» от стриминговой платформы Netflix.