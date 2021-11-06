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Госдума готовит законопроект об ограничении выдачи потребительских кредитов
Экономика
Госдума готовит законопроект об ограничении выдачи потребительских кредитов
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 ноября. Госдума готовит ко второму чтению законопроект, который предоставит Центробанку (ЦБ) России полномочия по ограничению выдачи потребительских кредитов. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам парламентариев, новый закон позволит снизить долговую нагрузку населения и рост необеспеченного кредитования. Банки считают, что кредитные карты необходимо вывести из-под действия новых норм. Депутаты с этим предложением не согласны.

Сейчас регулятор может вводить ограничения на банковское кредитование лишь в исключительных случаях. Для этого ему требуется согласование с правительством. Новый закон даст Совету директоров Центробанка полномочия самостоятельно принимать такие решения.

«Прежде всего речь идет о необеспеченных кредитах. Они являются самыми рискованными, и по ним в определенный момент граждане просто не смогут выполнять обязательства», — заявил автор проекта глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что в этом году рост потребительских кредитов в России побил все рекорды и достиг 5,2% во втором квартале. Более чем 30% заемщиков приходится вносить до 80% от своего дохода на погашение ссуды.

Россиянам необходимо очень взвешенно походить к вопросу оформления кредита. Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова назвала несколько подводных камней, на которые необходимо обратить внимание при получении заемных средств на покупку автомобиля.

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